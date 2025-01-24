Премьер Грузии говорит, что войны в Украине "можно было избежать"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что российско-украинской войны "можно было избежать", но этого не произошло из-за "ряда субъектов".

Об этом, как цитирует "Эхо Кавказа", он сказал журналистам в городе Зестафони, пишет "Европейская правда".

Во время общения с журналистами Кобахидзе заявил, что "войны в Украине можно было избежать". Однако, по его словам, "ряд субъектов сделал все возможное, чтобы способствовать военной агрессии России в Украине".

"К сожалению, произошло то, что произошло, и это повлекло разрушительные последствия для нашей дружественной страны Украины. Конечно, любой войны можно избежать. Войны 2008 года (российско-грузинская война. – Ред.) можно было легко избежать, войны в Украине можно было избежать, однако определенные силы, так называемое Deep State (глубинное государство. – Ред.), глобальная партия войны, сделали все, чтобы война в Украине началась", – сказал он.

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Он также подчеркнул, что развитие "украинского сценария" в Грузии якобы удалось предотвратить благодаря "Грузинской мечте".

"Шаг за шагом все шло к этой войне. Поскольку мы не делали того, чего требовала радикальная оппозиция, (в Грузии) не произошло то, что произошло в Украине", – заявил Кобахидзе.

Также грузинский премьер уточнил, что не говорил, что в войне виновата Украина.

"Я сказал, что Украина не смогла избежать того, чего можно было избежать", – подытожил он.

Напомним, в ноябре Кобахидзе после разгона многотысячного протеста заявил, что в стране не будет реализован "сценарий Майдана".

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