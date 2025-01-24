Глава МЗС Словаччини: ЄС не має брати на себе всю допомогу Україні, якщо Трамп її припинить

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявляє, що якщо президент США Дональд Трамп припинить підтримку України, ЄС не має брати на себе весь тягар допомоги країні.

Про це словацький міністр сказав в інтерв’ю TASR, повідомляє "Європейська правда".

Бланар зазначив, що Трамп ще під час своєї передвиборчої кампанії заявив, що покладе край війні в Україні.

"Давайте почекаємо, як він представить, як він хоче вирішити цей конфлікт, і ми готові бути частиною цього", – сказав очільник МЗС Словаччини.

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Бланар додав, що Словаччина відмовляється від військової підтримки України.

Він також відкидає ідею, що Європейський Союз візьме на себе весь тягар, якщо США припинять свою допомогу.

"Якщо деякі країни Європейського Союзу вирішать продовжити військову підтримку України, це їхня справа, але ми відкидаємо ідею, щоб ЄС взяв на себе цю відповідальність", – сказав словацький міністр.

Бланар підкреслив, що Словаччина виступає за якнайшвидше припинення вогню і мирні переговори.

Він повторив, що до цього часу Словаччина надаватиме Україні лише гуманітарну допомогу.

Адміністрація Дональда Трампа, як відомо, прагне домогтись якнайшвидшого завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча й визнає, що на це можуть піти місяці.

У перші дні свого президентства Трамп встиг пригрозити Росії масштабними санкціями та тарифами, якщо вона не погодиться швидко укласти "мирну угоду".