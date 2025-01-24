Глава МИД Словакии: ЕС не должен брать на себя всю помощь Украине, если Трамп ее прекратит

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявляет, что если президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Украины, ЕС не должен брать на себя весь груз помощи стране.

Об этом словацкий министр сказал в интервью TASR, сообщает "Европейская правда".

Бланар отметил, что Трамп еще во время своей предвыборной кампании заявил, что положит конец войне в Украине.

"Давайте подождем, как он представит, как он хочет решить этот конфликт, и мы готовы быть частью этого", – сказал глава МИД Словакии.

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Бланар добавил, что Словакия отказывается от военной поддержки Украины.

Он также отвергает идею, что Европейский Союз возьмет на себя все бремя, если США прекратят свою помощь.

"Если некоторые страны Европейского Союза решат продолжить военную поддержку Украины, это их дело, но мы отвергаем идею, чтобы ЕС взял на себя эту ответственность", – сказал словацкий министр.

Бланар подчеркнул, что Словакия выступает за скорейшее прекращение огня и мирные переговоры.

Он повторил, что до этого времени Словакия будет предоставлять Украине только гуманитарную помощь.

Администрация Дональда Трампа, как известно, стремится добиться скорейшего завершения полномасштабного вторжения России в Украину, хотя и признает, что на это могут уйти месяцы.

В первые дни своего президентства Трамп успел пригрозить России масштабными санкциями и тарифами, если она не согласится быстро заключить "мирное соглашение".