У США офіційно перейменували Мексиканську затоку на Американську

Міністерство внутрішніх справ США видало розпорядження про зміну кількох географічних найменувань, зокрема Мексиканської затоки на Американську.

Про це йдеться в пресрелізі відомства від 24 січня, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство внутрішніх справ США доручило Раді з географічних назв, яка перебуває в його віданні, скоректувати деякі географічні найменування на федеральному рівні.

"Згідно з розпорядженням президента, Мексиканська затока тепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки знову носитиме ім'я гора Мак-Кінлі", – йдеться в повідомленні.

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Там наголошується, що затока є "одним з найважливіших активів в історії та економіці країни" та "наріжним каменем зростання нації".

"Визнаючи постійний внесок затоки в економічну силу і життєздатність Сполучених Штатів, Трамп підтверджує її центральне значення для нації, офіційно перейменовуючи її на Американську затоку", – додали у Міністерстві внутрішніх справ США.

Про перейменування Мексиканської затоки Трамп офіційно оголосив в інавгураційній промові 20 січня, після чого підписав відповідний виконавчий указ.

Рішення має обовʼязкову силу тільки для федеральних установ США, і приватні компанії та інші країни не зобовʼязані його дотримуватись.

Назва "Мексиканська затока" використовується понад чотири століття та вважається загальновизнаною.

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