В США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

Министерство внутренних дел США издало распоряжение об изменении нескольких географических наименований, в частности Мексиканского залива на Американский.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства от 24 января, сообщает "Европейская правда".

Министерство внутренних дел США поручило Совету по географическим названиям, который находится в его ведении, скорректировать некоторые географические наименования на федеральном уровне.

"Согласно распоряжению президента, Мексиканский залив теперь официально будет называться Американским заливом, а самая высокая вершина Северной Америки снова будет носить имя гора Мак-Кинли", – говорится в сообщении.

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Там отмечается, что залив является "одним из важнейших активов в истории и экономике страны" и "краеугольным камнем роста нации".

"Признавая постоянный вклад залива в экономическую силу и жизнеспособность Соединенных Штатов, Трамп подтверждает его центральное значение для нации, официально переименовывая его в Американский залив", – добавили в Министерстве внутренних дел США.

О переименовании Мексиканского залива Трамп официально объявил в инаугурационной речи 20 января, после чего подписал соответствующий исполнительный указ.

Решение имеет обязательную силу только для федеральных учреждений США, и частные компании и другие страны не обязаны ему следовать.

Название "Мексиканский залив" используется более четырех веков и считается общепризнанным.

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