У Нідерландах злочинці підірвали двері музею та викрали румунські артефакти

Румунські артефакти, в тому числі стародавній золотий шолом, викрали з музею Дренте в Нідерландах у суботу вранці.

Про це повідомили в самому музеї, пише "Європейська правда".

Йдеться про гето-дакійські артефакти, які належали Національному історичному музею в Бухаресті, і які були надані разом з експонатами з інших румунських музеїв в рамках пересувної виставки.

Викрадені з музею артефакти

Виставка, що налічувала 673 експонати, мала завершитися в неділю.

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"Це чорний день для музею Дренте в Ассені і Національного історичного музею Румунії в Бухаресті", – сказав у своїй заяві генеральний директор нідерландського музею Гаррі Тупан.

"За 170 років існування музею ніколи не було такого серйозного інциденту", – додав він.

Місцева поліція вважає, що пограбування скоїли кілька людей, які використали вибухівку для підриву дверей, йдеться в заяві. До розслідування залучать Інтерпол.

Президент Румунії Клаус Йоганніс, який залишає посаду, заявив у суботу, що прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф запевнив його, що влада вживає "всіх необхідних заходів для ідентифікації підозрюваних і повернення артефактів".

Серед викрадених предметів – золотий шолом Котофанешти, датований приблизно 450 роком до н.е., і три дакійські королівські браслети, датовані 50 роком до н.е.

Дакійські браслети були вперше викрадені на початку 1990-х років з руїн дакійських фортець в Румунії і продані на аукціоні на чорному ринку. Наразі владі вдалося знайти лише близько десятка з них.

Раніше повідомляли, як у Нідерландах працівник музею випадково викинув у смітник твір мистецтва з пивних бляшанок.

А в листопаді у Нідерландах підірвали галерею та вкрали картини Енді Воргола.