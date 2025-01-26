У Нідерландах злочинці підірвали двері музею та викрали румунські артефакти
Новини — Неділя, 26 січня 2025, 08:56 —
Румунські артефакти, в тому числі стародавній золотий шолом, викрали з музею Дренте в Нідерландах у суботу вранці.
Про це повідомили в самому музеї, пише "Європейська правда".
Йдеться про гето-дакійські артефакти, які належали Національному історичному музею в Бухаресті, і які були надані разом з експонатами з інших румунських музеїв в рамках пересувної виставки.
Виставка, що налічувала 673 експонати, мала завершитися в неділю.
"Це чорний день для музею Дренте в Ассені і Національного історичного музею Румунії в Бухаресті", – сказав у своїй заяві генеральний директор нідерландського музею Гаррі Тупан.
"За 170 років існування музею ніколи не було такого серйозного інциденту", – додав він.
Місцева поліція вважає, що пограбування скоїли кілька людей, які використали вибухівку для підриву дверей, йдеться в заяві. До розслідування залучать Інтерпол.
Президент Румунії Клаус Йоганніс, який залишає посаду, заявив у суботу, що прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф запевнив його, що влада вживає "всіх необхідних заходів для ідентифікації підозрюваних і повернення артефактів".
Серед викрадених предметів – золотий шолом Котофанешти, датований приблизно 450 роком до н.е., і три дакійські королівські браслети, датовані 50 роком до н.е.
Дакійські браслети були вперше викрадені на початку 1990-х років з руїн дакійських фортець в Румунії і продані на аукціоні на чорному ринку. Наразі владі вдалося знайти лише близько десятка з них.
Раніше повідомляли, як у Нідерландах працівник музею випадково викинув у смітник твір мистецтва з пивних бляшанок.
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