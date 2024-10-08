У Нідерландах працівник музею випадково викинув у смітник твір мистецтва з пивних бляшанок

Музей у Нідерландах повернув в експозицію роботу із двома порожніми бляшанками з-під пива після того, як співробітник випадково викинув її у смітник, вважаючи, що це сміття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

На перший погляд, робота французького художника Александра Лаве під назвою "Всі хороші часи, які ми провели разом" виглядає як дві пивні бляшанки з вм'ятинами.

Скриншот з сайту музею LAM

Однак, придивившись уважніше, можна побачити, що насправді вони ретельно розписані вручну акриловими фарбами і "вимагали багато часу і зусиль для створення", як зазначають у музеї.

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Але їхню художню цінність не зауважив механік, який побачив їх у ліфті і викинув у смітник.

Фрук'є Баддінг, представниця музею LAM у місті Ліссе на заході Нідерландів, розповіла, що твори мистецтва часто залишають у незвичних місцях – звідси і виставка у ліфті.

"Ми намагаємося весь час дивувати відвідувачів", – сказала вона.

Кураторка Еліза ван ден Берг повернулася з короткої перерви і помітила, що бляшанки зникли.

Вона знайшла їх у мішку для сміття якраз вчасно, коли їх уже збиралися викинути.

"Тепер ми поставили роботу в більш традиційне місце на п'єдесталі, щоб вона могла відпочити після своєї пригоди", – сказала Баддінг.

Вона підкреслила, що "не тримає зла" на механіка, який щойно почав працювати в музеї. "Він просто виконував свою роботу", – сказала вона.

Сітске ван Зантен, директорка музею, сказала: "Наше мистецтво заохочує відвідувачів побачити повсякденні предмети в новому світлі".

"Виставляючи роботи в несподіваних місцях, ми підсилюємо цей досвід і тримаємо відвідувачів у напрузі", – додала ван Зантен.

Цей інцидент є останнім у довгій низці нещасних випадків, що трапляються з творами сучасного мистецтва в галереях і музеях. У 2023 році чоловік, який сказав, що голодний, з'їв банан, що був прикріплений до стіни як частина інсталяції італійського художника Мауріціо Каттелана в галереї в Сеулі.

У 2011 році в Німеччині надмірно старанний прибиральник зіпсував витвір сучасного мистецтва вартістю 690 тисяч фунтів стерлінгів, прийнявши його за пляму, яку потрібно було добре протерти.

Скульптура німецького художника Мартіна Кіппенбергера, який до своєї смерті у 1997 році вважався одним із найталановитіших митців свого покоління, була передана на зберігання до музею Остваль в Дортмунді, коли стала жертвою губки прибиральниці.

Нагадаємо, активісти екологічної групи Just Stop Oil облили супом дві картини Вінсента Ван Гога в лондонській Національній галереї через кілька годин після того, як двоє їхніх колег-активісток були засуджені до тюремного ув'язнення за той самий вчинок.

Одна з картин була тією самою, яку два роки тому двоє активісток Just Stop Oil облили томатним супом, привернувши увагу світової громадськості до групи кліматичних протестувальників.

Хоча сама картина тоді не постраждала, рама XVII століття була пошкоджена, за що Коронний суд Саутворку засудив одну з активісток до двох років ув’язнення, та іншу – до 20 місяців ув'язнення відповідно.