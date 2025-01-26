Наступного тижня у банкоматах Латвії зникне російська мова

У четвер, 30 січня, у Латвії набудуть чинності поправки до Закону про кредитні установи, які передбачають заборону на використання російської мови в банкоматах.

Про це повідомляє Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Відповідне рішення уряд ухвалив ще минулого року – хоча тоді виникли дискусії про те, що цей крок вдарить по літніх людях.

Сейм Латвії ухвалив поправки до Закону про кредитні установи торік у вересні. Згідно з поправками, банкомати мають бути налаштовані на латиську мову (включно з латгальською). Також вони можуть бути налаштовані на офіційні мови країн-членів ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку або країн-кандидатів.

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У Латвії безготівкові розрахунки дедалі більше використовуються як основний спосіб платежів. Однак, незважаючи на зростання безготівкових розрахунків, готівка залишається актуальною.

Згідно з даними опитування Банку Латвії "Платіжний радар", у лютому 2024 року готівкові платежі становили в середньому 23% від повсякденних платежів.

Раніше латвійська урядова коаліція погодила ухвалення закону, який обмежить можливості громадян Росії купувати землю в Латвії.

А у червні латвійський Сейм ухвалив поправки до Імміграційного кодексу, які передбачають, що кілька тисяч росіян, які проживають у Латвії, будуть зобов'язані складати іспит з латиської мови, щоб зберегти право на проживання в країні.