Швеція допомагає Латвії розслідувати пошкодження підводного кабеля

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна допоможе у розслідуванні чергового пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Крістерссон повідомив, що перебуває в тісному контакті зі своєю латвійською колегою Евікою Сілінеєю, оскільки є інформація, що принаймні один кабель передачі даних між Швецією та Латвією був пошкоджений у Балтійському морі. Кабель належить латвійській компанії.

"Швеція, Латвія і НАТО тісно співпрацюють щодо цього питання. Швеція зробить свій внесок відповідними силами і засобами в розслідування підозрюваного інциденту", – повідомив Крістеррсон.

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У неділю вранці зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення, що пролягає через Балтійське море. Сіліня у зв'язку з цією аварією скликала відповідальних міністрів і керівників служб.

Нагадаємо, 14 січня генсек Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.

Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.