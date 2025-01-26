Швеция помогает Латвии расследовать повреждение подводного кабеля

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна поможет в расследовании очередного повреждения подводного кабеля в Балтийском море.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Кристерссон сообщил, что находится в тесном контакте со своей латвийской коллегой Эвикой Силинеей, поскольку есть информация, что по крайней мере один кабель передачи данных между Швецией и Латвией был поврежден в Балтийском море. Кабель принадлежит латвийской компании.

"Швеция, Латвия и НАТО тесно сотрудничают по этому вопросу. Швеция внесет свой вклад соответствующими силами и средствами в расследование подозреваемого инцидента", – сообщил Кристеррсон.

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В воскресенье утром был поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания, пролегающий через Балтийское море. Силиня в связи с этой аварией созвала ответственных министров и руководителей служб.

Напомним, 14 января генсек Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.

Это произошло после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.