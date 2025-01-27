Польща запросить Трампа на саміт у квітні

Польща планує запросити президента США Дональда Трампа на саміт Ініціативи трьох морів, який відбудеться 28-29 квітня цього року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила голова канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька, яку цитує Polsat News.

Папроцька нагадала, що Анджей Дуда і Дональд Трамп нещодавно зустрічались під час візиту до Парижа на відкритті реставрованого собору Паризької Богоматері.

Глава канцелярії додала, що на саміті будуть "хороші теми для обговорення".

Реклама:

За свого першого президентського терміну Трамп відвідував саміт Ініціативи трьох морів у 2017 році.

"З точки зору календаря це було б найкращою обставиною, але, звісно, ми перебуваємо в контакті з американською адміністрацією, запрошення буде надіслано", – заявила вона.

Папроцька також висловила сподівання, що найближчим часом відбудеться й двостороння зустріч Трампа з польським колегою Анджеєм Дудою.

"На адміністративних рівнях контакт постійно підтримується", – підкреслила вона.

Дуда раніше висловлював переконання, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім "можна очікувати дуже чіткої та зрозумілої американської політики".

Тим часом сам Трамп раніше, коментуючи свій перший закордонний візит під час другого терміну, припустив, що місцями призначення можуть стати Саудівська Аравія чи Велика Британія.