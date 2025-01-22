Дуда про прихід Трампа: можна очікувати дуже чіткої та зрозумілої політики
Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім "можна очікувати дуже чіткої та зрозумілої американської політики".
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Дуди наводить Polsat News.
Він обговорював зміну влади у США з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамою на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Дуда зазначив, що "досить добре" знає президента Трампа.
"Ми багато працювали разом під час його першого терміну. Це було чотири роки тому. Думаю, що ми знову можемо очікувати дуже чіткої і зрозумілої американської політики", – сказав він.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон своєю чергою заявив, що європейці мають зіграти "свою повноцінну роль" у побудові "сильної" і "єдиної" Європи, здатної захистити свої "інтереси", особливо перед обличчям США на чолі з Дональдом Трампом.
Своєю чергою німецький канцлер Олаф Шольц назвав Трампа "викликом" для Європи.
А президент Александер Стубб заявив, що за часів президентства Трампа необхідно готуватись до "епохи невизначеності, коли правила, норми та інститути, на які ми звикли покладатися, зникають".