Дуда про прихід Трампа: можна очікувати дуже чіткої та зрозумілої політики

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім "можна очікувати дуже чіткої та зрозумілої американської політики".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Дуди наводить Polsat News.

Він обговорював зміну влади у США з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамою на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Дуда зазначив, що "досить добре" знає президента Трампа.

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"Ми багато працювали разом під час його першого терміну. Це було чотири роки тому. Думаю, що ми знову можемо очікувати дуже чіткої і зрозумілої американської політики", – сказав він.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон своєю чергою заявив, що європейці мають зіграти "свою повноцінну роль" у побудові "сильної" і "єдиної" Європи, здатної захистити свої "інтереси", особливо перед обличчям США на чолі з Дональдом Трампом.

Своєю чергою німецький канцлер Олаф Шольц назвав Трампа "викликом" для Європи.

А президент Александер Стубб заявив, що за часів президентства Трампа необхідно готуватись до "епохи невизначеності, коли правила, норми та інститути, на які ми звикли покладатися, зникають".