Польша пригласит Трампа на саммит в апреле
Польша планирует пригласить президента США Дональда Трампа на саммит Инициативы трех морей, который состоится 28-29 апреля этого года.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцка, которую цитирует Polsat News.
Папроцка напомнила, что Дуда и Дональд Трамп недавно встречались во время визита в Париж на открытии реставрированного собора Парижской Богоматери.
Глава канцелярии добавила, что на саммите будут "хорошие темы для обсуждения".
В свой первый президентский срок Трамп посещал саммит Инициативы трех морей в 2017 году.
"С точки зрения календаря это было бы лучшим обстоятельством, но, конечно, мы находимся в контакте с американской администрацией, приглашение будет отправлено", – заявила она.
Папроцка также выразила надежду, что в ближайшее время состоится и двусторонняя встреча Трампа с польским коллегой Анджеем Дудой.
"На административных уровнях контакт постоянно поддерживается", – подчеркнула она.
Дуда ранее выражал убеждение, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом "можно ожидать очень четкой и понятной американской политики".
Между тем сам Трамп ранее, комментируя свой первый зарубежный визит во время второго срока, предположил, что местами назначения могут стать Саудовская Аравия или Великобритания.