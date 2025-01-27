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Польша пригласит Трампа на саммит в апреле

Новости — Понедельник, 27 января 2025, 11:11 — Ирина Кутелева

Польша планирует пригласить президента США Дональда Трампа на саммит Инициативы трех морей, который состоится 28-29 апреля этого года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцка, которую цитирует Polsat News.

Папроцка напомнила, что Дуда и Дональд Трамп недавно встречались во время визита в Париж на открытии реставрированного собора Парижской Богоматери.

Глава канцелярии добавила, что на саммите будут "хорошие темы для обсуждения".

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В свой первый президентский срок Трамп посещал саммит Инициативы трех морей в 2017 году.

"С точки зрения календаря это было бы лучшим обстоятельством, но, конечно, мы находимся в контакте с американской администрацией, приглашение будет отправлено", – заявила она.

Папроцка также выразила надежду, что в ближайшее время состоится и двусторонняя встреча Трампа с польским коллегой Анджеем Дудой.

"На административных уровнях контакт постоянно поддерживается", – подчеркнула она.

Дуда ранее выражал убеждение, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом "можно ожидать очень четкой и понятной американской политики".

Между тем сам Трамп ранее, комментируя свой первый зарубежный визит во время второго срока, предположил, что местами назначения могут стать Саудовская Аравия или Великобритания.

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Польша Трамп
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