У Парижі палала історична будівля мерії одного з округів, вежа дуже пошкоджена
Новини — Понеділок, 27 січня 2025, 11:28 —
В ніч проти понеділка у 12-му окрузі Парижа палала вежа будівлі районної мерії, для її порятунку залучили більше сотні пожежників.
Про це повідомляє Le Parisien, пише "Європейська правда".
Пожежа у вежі історичної будівлі мерії 12-го округу Парижа спалахнула після 3 години ночі 27 січня та змусила виїздити на місце низку топпосадовців міста, включно з мером Анн Ідальго. У багатьох містян це викликало асоціації з пожежею, що знищила покрівлю і шпиль Собору Паризької Богоматері у 2019 році.
Для порятунку будівлі залучили близько 60 пожежних машин і 150 пожежників.
#incendie #paris La mairie de #Paris12 en feu cette nuit #pompierdeparis pic.twitter.com/HUCZcGp5Ma– Antoine Gerbelle (@GerbelleLaVie) January 27, 2025
До 7 ранку вогонь загасили, але пожежники продовжують поливати конструкції водою. 30-метрова вежа залишилася стояти, проте виглядає дуже пошкодженою.
"Є ризик обвалу, однозначно потрібно буде багато днів на те, щоб наші архітектурні експерти все оцінили", – підтвердив префект Парижа.
Будівля мерії 12-го округу була споруджена у 1876 році за мотивами архітектури декількох давніших епох, від Ренесансу до доби Луї XIII і XIV.
Нагадаємо, реконструкцію Собору Паризької Богоматері після пожежі завершили у листопаді-грудні 2024 року. Президент Франції Емманюель Макрон запросив на церемонію його відкриття десятки іноземних лідерів.