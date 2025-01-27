У Парижі палала історична будівля мерії одного з округів, вежа дуже пошкоджена

В ніч проти понеділка у 12-му окрузі Парижа палала вежа будівлі районної мерії, для її порятунку залучили більше сотні пожежників.

Про це повідомляє Le Parisien, пише "Європейська правда".

Пожежа у вежі історичної будівлі мерії 12-го округу Парижа спалахнула після 3 години ночі 27 січня та змусила виїздити на місце низку топпосадовців міста, включно з мером Анн Ідальго. У багатьох містян це викликало асоціації з пожежею, що знищила покрівлю і шпиль Собору Паризької Богоматері у 2019 році.

Для порятунку будівлі залучили близько 60 пожежних машин і 150 пожежників.

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До 7 ранку вогонь загасили, але пожежники продовжують поливати конструкції водою. 30-метрова вежа залишилася стояти, проте виглядає дуже пошкодженою.

Фото: Le Parisien

"Є ризик обвалу, однозначно потрібно буде багато днів на те, щоб наші архітектурні експерти все оцінили", – підтвердив префект Парижа.

Будівля мерії 12-го округу була споруджена у 1876 році за мотивами архітектури декількох давніших епох, від Ренесансу до доби Луї XIII і XIV.

Нагадаємо, реконструкцію Собору Паризької Богоматері після пожежі завершили у листопаді-грудні 2024 року. Президент Франції Емманюель Макрон запросив на церемонію його відкриття десятки іноземних лідерів.