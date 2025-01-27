В Париже горело историческое здание мэрии одного из округов, башня очень повреждена

В ночь на понедельник в 12-м округе Парижа пылала башня здания районной мэрии, для ее спасения привлекли более сотни пожарных.

Об этом сообщает Le Parisien, пишет "Европейская правда".

Пожар в башне исторического здания мэрии 12-го округа Парижа вспыхнул после 3 часов ночи 27 января и заставил выезжать на место ряд топ-чиновников города, включая мэра Анн Идальго. У многих горожан это вызвало ассоциации с пожаром, уничтожившим кровлю и шпиль Собора Парижской Богоматери в 2019 году.

Для спасения здания привлекли около 60 пожарных машин и 150 пожарных.

Реклама:

К 7 часам утра огонь потушили, но пожарные продолжают поливать конструкции водой. 30-метровая башня осталась стоять, однако выглядит очень поврежденной.

Фото: Le Parisien

"Есть риск обвала, однозначно нужно будет много дней на то, чтобы наши архитектурные эксперты все оценили", – подтвердил префект Парижа.

Здание мэрии 12-го округа было построено в 1876 году по мотивам архитектуры нескольких древних эпох, от Ренессанса до эпохи Людовика XIII и Людовика XIV.

Напомним, реконструкцию Собора Парижской Богоматери после пожара завершили в ноябре-декабре 2024 года. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил на церемонию его открытия десятки иностранных лидеров.