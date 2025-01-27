В Париже горело историческое здание мэрии одного из округов, башня очень повреждена
Новости — Понедельник, 27 января 2025, 11:28 —
В ночь на понедельник в 12-м округе Парижа пылала башня здания районной мэрии, для ее спасения привлекли более сотни пожарных.
Об этом сообщает Le Parisien, пишет "Европейская правда".
Пожар в башне исторического здания мэрии 12-го округа Парижа вспыхнул после 3 часов ночи 27 января и заставил выезжать на место ряд топ-чиновников города, включая мэра Анн Идальго. У многих горожан это вызвало ассоциации с пожаром, уничтожившим кровлю и шпиль Собора Парижской Богоматери в 2019 году.
Для спасения здания привлекли около 60 пожарных машин и 150 пожарных.
#incendie #paris La mairie de #Paris12 en feu cette nuit #pompierdeparis pic.twitter.com/HUCZcGp5Ma– Antoine Gerbelle (@GerbelleLaVie) January 27, 2025
К 7 часам утра огонь потушили, но пожарные продолжают поливать конструкции водой. 30-метровая башня осталась стоять, однако выглядит очень поврежденной.
"Есть риск обвала, однозначно нужно будет много дней на то, чтобы наши архитектурные эксперты все оценили", – подтвердил префект Парижа.
Здание мэрии 12-го округа было построено в 1876 году по мотивам архитектуры нескольких древних эпох, от Ренессанса до эпохи Людовика XIII и Людовика XIV.
Напомним, реконструкцию Собора Парижской Богоматери после пожара завершили в ноябре-декабре 2024 года. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил на церемонию его открытия десятки иностранных лидеров.