Зеленський прибув до Польщі для участі у вшануванні пам'яті жертв Аушвіца

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 січня, прибув до Польщі, де візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц.

Про це у коментарі журналістам повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

У Зеленського в Польщі також заплановані двосторонні зустрічі, зокрема, із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Також варто зазначити, що на тлі наближення річниці визволення табору Аушвіц у Польщі розгорілись дискусії про можливу участь у заходах на території країни прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

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Уряд Польщі ухвалив 9 січня постанову, в якій гарантував "вільну і безпечну участь" Нетаньягу у вшануванні 80-ї річниці визволення табору.

В листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу за "воєнні злочини та злочини проти людяності" в Газі.

Польща як держава-учасниця Римського статуту МКС зобовʼязана заарештувати Нетаньягу, якщо він приїде до країни.

У Суді заявили, що покладаються на держави-члени у забезпеченні виконання своїх рішень.