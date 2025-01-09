У МКС прокоментували прохання Дуди не заарештовувати Нетаньягу в Польщі

Речник Міжнародного кримінального суду Фаді ель-Абдалла заявив, що МКС покладається на держави у забезпеченні виконання своїх рішень.

Про це він сказав у відповідь на питання Укрінформу щодо прохання президента Польщі Анджея Дуди не заарештовувати прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, якщо він приїде на річницю звільнення Освенциму, передає "Європейська правда".

На питання журналістів, речник МКС заявив, що суд покладається на держави у забезпеченні виконання своїх рішень.

"Це не лише юридичне зобов'язання перед Судом відповідно до Римського статуту, а й перед іншими державами-учасницями. Якщо у держав виникають занепокоєння щодо співпраці з Судом, вони можуть своєчасно та ефективно проконсультуватися з Судом", – заявив він.

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Однак за словами Фаді ель-Абдалла, держави не можуть в односторонньому порядку визначати обґрунтованість правових рішень МКС.

"Як зазначено в статті 119 Статуту, "будь-яка суперечка, що стосується судових функцій Суду, вирішується за рішенням Суду", – підсумував речник МКС.

24 грудня з'явився відкритий лист редактора The Washington Times Кліффорда Мея, в якому той із посиланням на заступника глави МЗС Польщі Владислава Теофіла Бартошевського стверджував, що Нетаньягу нібито приїде до Польщі на 80-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау від нацистів, і Варшава арештує його за ордером МКС.

У відповідь Бартошевський заявив, що ніколи такого не говорив, а Нетаньягу і не планує їхати до Польщі з огляду на безпекову ситуацію в Ізраїлі.

9 січня в канцелярії Анджея Дуди підтвердили, що польський президент хоче, щоб Нетаньягу зміг безперешкодно відвідати заходи з нагоди 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц, не боючись арешту за ордером Міжнародного кримінального суду