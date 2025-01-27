Зеленский прибыл в Польшу для участия в чествовании памяти жертв Аушвица

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 января, прибыл в Польшу, где примет участие в торжествах по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.

Об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

У Зеленского в Польше также запланированы двусторонние встречи, в частности, с президентом Европейского совета Антониу Коштой и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также стоит отметить, что на фоне приближения годовщины освобождения лагеря Аушвиц в Польше разгорелись дискуссии о возможном участии в мероприятиях на территории страны премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

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Правительство Польши приняло 9 января постановление, в котором гарантировало "свободное и безопасное участие" Нетаньяху в чествовании 80-й годовщины освобождения лагеря.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.

Польша как государство-участник Римского статута МУС обязана арестовать Нетаньяху, если он приедет в страну.

В Суде заявили, что полагаются на государства-члены в обеспечении выполнения своих решений.