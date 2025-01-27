ЗМІ: європейські ультраправі готують мегамітинг у Мадриді

Новостворена ультраправа європейська партія "Патріоти за Європу", до якої входять такі популісти, як Віктор Орбан з Угорщини та Марін Ле Пен з Франції, проведе 8 лютого в Мадриді мітинг "Зробимо Європу знову великою".

Про це стало відомо Politico від двох посадовців, повідомляє "Європейська правда".

Заголовок мітингу є даниною поваги кампанії та риториці президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, яку партія зараз наслідує по всій Європі.

Партія "Патріоти за Європу", дітище Орбана з річним бюджетом у 5 мільйонів євро, була заснована після європейських виборів у червні 2024 року, щоб об'єднати європейських популістів-крайніх правих і впливати на Брюссель зсередини його інституцій.

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З 720 депутатів Європейського парламенту 86 є членами "Патріотів", що робить їх третьою за чисельністю політичною групою.

У Європейській раді "Патріоти" наразі представлені лише Орбаном, але це може змінитися з нинішнім перерозподілом політичної влади в Європі. Австрійська ультраправа Партія свободи яка є частиною "Патріотів", веде переговори про створення урядової коаліції, а її лідер Герберт Кікль має намір стати канцлером країни.

Тим часом Ле Пен з "Національного об'єднання" очолює рейтинги у Франції і може отримати президентське крісло на виборах 2027 року, а чеська антиістеблішментська партія ANO та її лідер Андрей Бабіш мають всі шанси очолити країну після національних виборів у жовтні.

Нещодавно Орбан заявив, що разом із початком другого президентства Дональда Трампа він розпочинає нову фазу наступу, "метою якого є окупація Брюсселя".

Орбан повторював свій заклик допомогти йому "окупувати Брюссель" і напередодні виборів до Європарламенту, які пройшли торік у червні.