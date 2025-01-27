СМИ: европейские ультраправые готовят мегамитинг в Мадриде

Новосозданная ультраправая европейская партия "Патриоты за Европу", в которую входят такие популисты, как Виктор Орбан из Венгрии и Марин Ле Пен из Франции, проведет 8 февраля в Мадриде митинг "Сделаем Европу снова великой".

Об этом стало известно Politico от двух должностных лиц, сообщает "Европейская правда".

Заголовок митинга является данью уважения кампании и риторике президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которой партия сейчас следует по всей Европе.

Партия "Патриоты за Европу", детище Орбана с годовым бюджетом в 5 миллионов евро, была основана после европейских выборов в июне 2024 года, чтобы объединить европейских популистов-крайне правых и влиять на Брюссель изнутри его институтов.

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Из 720 депутатов Европейского парламента 86 являются членами "Патриотов", что делает их третьей по численности политической группой.

В Европейском совете "Патриоты" пока представлены только Орбаном, но это может измениться с нынешним перераспределением политической власти в Европе. Австрийская ультраправая Партия свободы, которая является частью "Патриотов", ведет переговоры о создании правительственной коалиции, а ее лидер Герберт Кикль намерен стать канцлером страны.

Между тем Ле Пен из "Национального объединения" возглавляет рейтинги во Франции и может получить президентское кресло на выборах 2027 года, а чешская антиистеблишментская партия ANO и ее лидер Андрей Бабиш имеют все шансы возглавить страну после национальных выборов в октябре.

Недавно Орбан заявил, что вместе с началом второго президентства Дональда Трампа он начинает новую фазу наступления, "целью которого является оккупация Брюсселя".

Орбан повторял свой призыв помочь ему "оккупировать Брюссель" и накануне выборов в Европарламент, которые прошли в июне прошлого года.