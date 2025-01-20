Орбан сподівається, що президентство Трампа допоможе йому "окупувати" Брюссель

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що разом із початком другого президентства Дональда Трампа він розпочинає нову фазу наступу, "метою якого є окупація Брюсселя".

Як пише "Європейська правда", про це Орбан сказав у понеділок під час виступу, в якому підбив підсумки головування Угорщини в ЄС, його цитує Reuters.

Орбан висловив думку, що президентство Дональда Трампа в США допоможе запустити другу хвилю масових правих політичних змін в Європі.

"Лише кілька годин, і навіть сонце буде світити по-іншому в Брюсселі. Новий президент у США, велика фракція "патріотів" у Брюсселі, великий ентузіазм", – сказав Орбан, маючи на увазі свою політичну групу "Патріоти за Європу", до якої увійшли ультраправі партії з різних країн ЄС.

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"Тож великий наступ може розпочатися. Цим я розпочинаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя", – додав Орбан.

Напередодні головування Угорщини в ЄС, яке закінчилось в грудні, Орбан заявляв, що його метою є "окупувати Брюссель".

"Мій план полягає не в тому, щоб ми покинули Брюссель, а в тому, щоб його окупувати. Я не пропоную, щоб Угорщина стояла осторонь, на узбіччі, на зовнішньому колі, але щоб вона увійшла туди, представляла свої ідеали, свої цінності, свою програму і переконувала все більше країн, що це правильно", – говорив він.

Орбан повторював свій заклик допомогти йому "окупувати Брюссель" і напередодні виборів до Європарламенту, які пройшли торік у червні.

Раніше Орбан обіцяв відкоркувати кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться до влади у США.