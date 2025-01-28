Угорці пропонують пробачити владу Грузії через "складні геополітичні умови"

В партії прем'єра Угорщини Віктора Орбана наполягають, що Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ), яка готує рішення щодо реакції на дії влади Грузії, має утриматися від покарання.

Про це заявив на дебатах у ПАРЄ Жолт Немет – лідер групи консерваторів та представник угорської партії влади, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Представник партії Орбана вважає, що асамблея має будь-що запобігти припинення роботи Грузії у ПАРЄ і тому не піддавати сумніву повноваження депутатів, спрямованих до Страсбурга партією влади "Грузинська мрія".

У дискусії щодо наслідків виборів у Грузії Немет пояснив, що виступає за м’яку реакцію на дії Тбілісі, бо Грузія може повторити шлях Азербайджану, який після жорсткого рішення ПАРЄ у січні 2024 року припинив роботу в асамблеї.

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"Рік тому було рішення, яке ми досі відчуваємо, – пояснив депутат Орбана. – Чи є оскарження повноважень (грузинської делегації) тим інструментом, який потрібен? Я вважаю, що це – ядерне рішення. І я не вважаю, що це добре – втрачати країну щороку".

Жолт Немет також закликав інших депутатів ставитися з розумінням до особливих геополітичних умов, у яких перебуває Грузія. "Жодного сумніву, що Грузія зараз у дуже складних геополітичних умовах. Ми з вами не жили так близько до Росії, як вони. Чверть нашої території не окупована. І все одно (від членів ПАРЄ) лунають звинувачення у тому, що вони – маріонетки Путіна. Колеги, давайте краще розуміти геополітичну реальність", – закликав він.

Як повідомляла "Європейська правда", серед депутатів ПАРЄ зараз тривають гарячі дискусії про те, що робити з Грузією, яка направила до Страсбурга делегацію без представників опозиції. Доволі потужними є голоси тих, хто виступає за м’яке рішення. Детально про це у відеоблозі "Грузії прощають все? У ПАРЄ готують ганебне рішення, пояснюємо деталі".