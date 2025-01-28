У Орбана предлагают простить власть Грузии из-за "сложных геополитических условий"

В партии премьера Венгрии Виктора Орбана настаивают, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), которая готовит решение о реакции на действия властей Грузии, должна воздержаться от наказания.

Об этом заявил на дебатах в ПАСЕ Жолт Немет – лидер группы консерваторов и представитель венгерской партии власти, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Представитель партии Орбана считает, что ассамблея должна во что бы то ни стало предотвратить прекращение работы Грузии в ПАСЕ и потому – не подвергать сомнению полномочия депутатов, направленных в Страсбург партией власти "Грузинская мечта".

В ходе дискуссии о последствиях выборов в Грузии Немет объяснил, что выступает за мягкую реакцию на действия Тбилиси, потому что Грузия может повторить путь Азербайджана, который после жесткого решения ПАСЕ в январе 2024 года прекратил работу в ассамблее.

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"Год назад было решение, которое мы до сих пор чувствуем, – пояснил депутат Орбана. – Является ли обжалование полномочий (грузинской делегации) тем инструментом, который нужен? Я считаю, что это – ядерное решение. И я не считаю, что это хорошо – терять страну каждый год".

Жолт Немет также призвал других депутатов относиться с пониманием к особым геополитическим условиям, в которых находится Грузия. "Никакого сомнения, что Грузия сейчас в очень сложных геополитических условиях. Мы с вами не жили так близко к России, как они. Четверть нашей территории не оккупирована. И все равно (от членов ПАСЕ) звучат обвинения в том, что они – марионетки Путина. Коллеги, давайте лучше понимать геополитическую реальность", – призвал он.

Как сообщала "Европейская правда", среди депутатов ПАСЕ сейчас продолжаются горячие дискуссии о том, что делать с Грузией, которая направила в Страсбург делегацию без представителей оппозиции. Довольно мощными являются голоса тех, кто выступает за мягкое решение. Подробно об этом в видеоблоге "Грузии прощают все? В ПАСЕ готовят позорное решение, объясняем детали".