Азербайджан йде зі складу ПАРЄ, не чекаючи на рішення асамблеї

Азербайджанська делегація офіційно оголосила, що припиняє взаємодію з Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ).

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Перед початком засідання ПАРЄ, на якому асамблея мала розглянути рішення про повноваження азербайджанських депутатів, представники делегації Азербайджану зробили заяву для преси про те, що вони більше не зацікавлені у роботі в ПАРЄ за нинішніх умов.

"Делегація Азербайджану вирішує припинити взаємодію з асамблеєю та роботу в ній до подальших повідомлень", – заявив глава азербайджанської делегації Самад Сеїдов.

У відповідь на запитання "ЄвроПравди" про те, чи лишається Азербайджан у складі Ради Європи, Сеїдов утримався від прогнозів, хоча й не став виключати жодного варіанта: "Це (можливість остаточного виходу Азербайджану з РЄ. – ЄП) не наша відповідальність, але ми бачимо, що для нас, для делегації, перебувати тут неможливо через неприпустимий і нестерпний підхід до моєї країни".

Він, утім, попередив, що після запланованого розгляду рішення про санкції проти Азербайджану у ПАРЄ будуть і подальші наслідки для організації: "Рішення буде серйозним ударом по неупередженості і довірі до Ради Європи в цілому, і відповідальність за жорсткі та незворотні наслідки цього лежатиме на ініціаторах (санкцій проти азербайджанської делегації)".

Сеїдов заявив, що вважає ініціативу про оскарження повноважень азербайджанської делегації "частиною злісної кампанії" проти його країни, звинуватив західні країни у втручанні в азербайджанські вибори, у "корупції", не уточнивши, утім, деталі цих звинувачень.

Як повідомлялося, у ПАРЄ попередньо узгодили жорстке рішення щодо Азербайджану.

Детально про цей конфлікт, що може призвести до виходу Азербайджану з Ради Європи, читайте у статті "Азербайджан виштовхують з Європи: як ПАРЄ почала "війну" з Алієвим за російським сценарієм".