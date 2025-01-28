Україна отримала від Естонії новий рятувально-пошуковий катер

Державне підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба" отримало від Естонії новий рятувально-пошуковий катер.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, пише "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що корабель був побудований в Естонії і нещодавно переданий державному підприємству "Морська пошуково-рятувальна служба".

На судні вже підняли державний прапор. Урочиста церемонія пройшла в Одесі під час візиту до України міністра інфраструктури Естонії Владіміра Свєта.

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Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Заступниця міністра розвитку Марина Денисюк наголосила, що Україна та Естонія продовжать розвивати співробітництво у сфері транспорту.

Зокрема, йдеться про проєкти розвитку залізничної, автомобільної та морської галузі України. Окрема увага буде зосереджена на проєктах державно-приватного партнерства, у першу чергу – концесії Чорноморського морського порту.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

У грудні у Нідерландах оголосили про наміри передати Україні два протимінні кораблі – Zr.Ms. Makkum і Vlaardingen.

14 січня писали, що наступний пакет військової допомоги від Естонії прибуде в Україну в першій половині поточного року.