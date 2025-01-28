Україна отримала від Естонії новий рятувально-пошуковий катер
Новини — Вівторок, 28 січня 2025, 13:09 —
Державне підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба" отримало від Естонії новий рятувально-пошуковий катер.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, пише "Європейська правда".
У відомстві зазначили, що корабель був побудований в Естонії і нещодавно переданий державному підприємству "Морська пошуково-рятувальна служба".
На судні вже підняли державний прапор. Урочиста церемонія пройшла в Одесі під час візиту до України міністра інфраструктури Естонії Владіміра Свєта.
Заступниця міністра розвитку Марина Денисюк наголосила, що Україна та Естонія продовжать розвивати співробітництво у сфері транспорту.
Зокрема, йдеться про проєкти розвитку залізничної, автомобільної та морської галузі України. Окрема увага буде зосереджена на проєктах державно-приватного партнерства, у першу чергу – концесії Чорноморського морського порту.
У грудні у Нідерландах оголосили про наміри передати Україні два протимінні кораблі – Zr.Ms. Makkum і Vlaardingen.
14 січня писали, що наступний пакет військової допомоги від Естонії прибуде в Україну в першій половині поточного року.