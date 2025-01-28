Украина получила от Эстонии новый спасательно-поисковый катер

Государственное предприятие "Морская поисково-спасательная служба" получило от Эстонии новый спасательно-поисковый катер.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что корабль был построен в Эстонии и недавно передан государственному предприятию "Морская поисково-спасательная служба".

На судне уже подняли государственный флаг. Торжественная церемония прошла в Одессе во время визита в Украину министра инфраструктуры Эстонии Владимира Света.

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Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Заместитель министра развития Марина Денисюк отметила, что Украина и Эстония продолжат развивать сотрудничество в сфере транспорта.

В частности, речь идет о проектах развития железнодорожной, автомобильной и морской отрасли Украины. Отдельное внимание будет сосредоточено на проектах государственно-частного партнерства, в первую очередь – концессии Черноморского морского порта.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

В декабре в Нидерландах объявили о намерениях передать Украине два противоминных корабля – Zr.Ms. Makkum и Vlaardingen.

14 января писали, что следующий пакет военной помощи от Эстонии прибудет в Украину в первой половине текущего года.