Новий пакет військової підтримки від Естонії надійде у першій половині року

Наступний пакет військової допомоги від Естонії прибуде в Україну в першій половині поточного року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, його заяву наводить "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що Естонія пообіцяла надавати Україні щорічну військову підтримку в розмірі 0,25% ВВП.

"А наступний пакет прийде вже в першій половині цього року", – сказав міністр на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві у вівторок.

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Він наголосив, що Естонія в розрахунку на душу населення надала одну з найсильніших підтримок Україні на військовому, а також на гуманітарному рівні.

Також він наголосив на необхідності підтримати українців, щоб в України була сильна позиція.

"На основі сильної позиції може бути досягнутий справедливий і міцний мир", – сказав Тсахкна.

Нагадаємо, у листопаді уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги.

Раніше в Естонії заявляли, що в країни практично не лишилося на складах зброї і боєприпасів, які вона могла б передати Україні.