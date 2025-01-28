Ексглава МЗС Нідерландів повертається в армію після років у політиці

Колишня міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот повертається до армії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє нідерландський мовник NOS.

Перед тим, як піти в політику, Брюїнс Слот служила у війську. "Я хотіла б знову присвятити себе обороні та безпеці", – сказала 47-річна Брюїнс Слот. Вона отримає високе звання генерал-майора, але її функції ще не оголошені.

фото ANP

Брюїнс Слот була міністром внутрішніх справ, а згодом міністром закордонних справ у четвертому кабінеті Марка Рютте. До цього вона дев'ять років була членом Палати представників і три роки – депутатом в Утрехті.

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До початку політичної кар'єри Брюїнс Слот служила в армії. В Афганістані вона була, зокрема, командиром взводу.

Командувач збройних сил Онно Айхельсхайм задоволений поверненням Брюїнс Слот: "З усім досвідом, який вона набула за останні роки, вона є цінним надбанням для оборони".

Нагадаємо, торік влітку кронпринцеса Швеції, 47-річна Вікторія, почала навчання у Шведському університеті оборони, аби здобути офіцерське звання.