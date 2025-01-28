Экс-глава МИД Нидерландов возвращается в армию после лет в политике

Бывший министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот возвращается в армию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает нидерландский вещатель NOS.

Перед тем как пойти в политику Брюинс Слот служила в армии. "Я хотела бы снова посвятить себя обороне и безопасности", – сказала 47-летняя Брюинс Слот. Она получит высокое звание генерал-майора, но ее функции еще не объявлены.

фото ANP

Брюинс Слот была министром внутренних дел, а затем министром иностранных дел в четвертом кабинете Марка Рютте. До этого она девять лет была членом Палаты представителей и три года – депутатом в Утрехте.

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До начала политической карьеры Брюинс Слот служила в армии. В Афганистане она была, в частности, командиром взвода.

Командующий вооруженных сил Онно Айхельсхайм доволен возвращением Брюинс Слот: "Со всем опытом, который она приобрела за последние годы, она является ценным приобретением для обороны".

Напомним, летом прошлого года кронпринцесса Швеции, 47-летняя Виктория, начала обучение в Шведском университете обороны, чтобы получить офицерское звание.