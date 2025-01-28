У ПАРЄ визначилися з проєктом санкцій для Грузії, хочуть визнати політв’язнів

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи узгодив проєкт рішення щодо визнання повноважень грузинської делегації.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди", що має документ у розпорядженні.

Проєкт документа що буде розглянутий на сесії ПАРЄ у середу, передбачає жорсткі політичні санкції проти депутатів від грузинської влади.

У разі ухвалення, членам грузинської делегації заборонять бути членами усіх ключових комітетів ПАРЄ – політичного, юридичного, моніторингового, регламентного та з питання виборів суддів ЄСПЛ, входити до Бюро ПАРЄ, обиратися до керівництва асамблеї, брати участь у її місіях, бути доповідачами тощо. По суті, представники Грузії матимуть право лише голосувати та виступати на сесії, а також ходити не комітети з меншою політичною вагою.

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Водночас, цим рішенням, у разі його ухвалення в поточній редакції, ПАРЄ визнає повноваження та депутатів, обраних на сумнівних виборах восени 2024 року, щоб буде трактуватися як підтвердження легітимності парламенту Грузії, попри відсутність у ньому опозиції.

Проєкт рішення ПАРЄ також передбачає, що повноваження грузинської делегації будуть переглянуті на наступній сесії у квітні 2025 року, в залежності від виконання умов офіційним Тбілісі.

Необхідно зауважити, що проєкт пожорсткішав порівняно з початковим варіантом, який ПАРЄ також опублікувала. Зокрема, додалася вимога про початок виборчого процесу для дострокових виборів парламенту, а також додалося визнання наявності у Грузії політичних в’язнів із вимогою щодо їхнього звільнення, що є важливим прогресом. Водночас норми, що тягнуть за собою визнання легітимності парламенту – не змінилися.

Про те, які виклики несе це рішення – читайте у статті "Режиму Іванішвілі додають легітимності".