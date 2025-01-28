В ПАСЕ определились с проектом санкций для Грузии, хотят признать политзаключенных

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы согласовал проект решения о признании полномочий грузинской делегации.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды", имея этот документ в распоряжении.

Проект документа, который будет рассмотрен на сессии ПАСЕ в среду, предусматривает жесткие политические санкции против депутатов от грузинской власти.

В случае принятия, членам грузинской делегации запретят быть членами всех ключевых комитетов ПАСЕ – политического, юридического, мониторингового, регламентного и по вопросу выборов судей ЕСПЧ, входить в Бюро ПАСЕ, избираться в руководство ассамблеи, участвовать в ее миссиях, быть докладчиками и тому подобное. По сути, представители Грузии будут иметь право только голосовать и выступать на сессии, а также ходить не комитеты с меньшим политическим весом.

Реклама:

В то же время, этим решением, в случае его принятия в текущей редакции, ПАСЕ признает полномочия и депутатов, избранных на сомнительных выборах осенью 2024 года, чтобы будет трактоваться как подтверждение легитимности парламента Грузии, несмотря на отсутствие в нем оппозиции.

Проект решения ПАСЕ также предусматривает, что полномочия грузинской делегации будут пересмотрены на следующей сессии в апреле 2025 года, в зависимости от выполнения условий официальным Тбилиси.

Необходимо заметить, что проект ужесточился по сравнению с первоначальным вариантом, который ПАСЕ также опубликовала. В частности, добавилось требование о начале избирательного процесса для досрочных выборов парламента, а также добавилось признание наличия в Грузии политических заключенных с требованием об их освобождении, что является важным прогрессом. В то же время, нормы, влекущие за собой признание легитимности парламента – не изменились.

О том, какие вызовы несет это решение – читайте в статье "Режиму Иванишвили добавляют легитимности".