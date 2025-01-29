МЗС України порадило Фіцо "подивитися в дзеркало" і не шукати ворогів за кордоном

Міністерство закордонних справ України відповіло на нові скандальні заяви словацького прем'єра Роберта Фіцо, який назвав президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, в українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що розцінюють заяви Фіцо як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів.

"Радимо подивитися не за кордон, а у дзеркало", – йдеться у заяві.

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У МЗС також наголосили, що Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини "отруїлися російською пропагандою і перестали розрізняти чорне та біле".

"Впевнені, що така позиція та політика Роберта Фіцо йде урозріз із вибором народу Словаччини бути невід’ємною частиною європейської спільноти", – резюмували в українському МЗС.

Нагадаємо, 28 січня Фіцо назвав Зеленського "ворогом" Словаччини, продовживши таким чином заочну дискусію про транзит російського газу через Україну.

Перед тим премʼєра Словаччини розлютила підтримка Зеленським масових антиурядових протестів у країні.

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