МИД Украины посоветовал Фицо "посмотреть в зеркало" и не искать врагов за границей

Министерство иностранных дел Украины ответило на новые скандальные заявления словацкого премьера Роберта Фицо, который назвал президента Владимира Зеленского врагом Словакии.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД, сообщает "Европейская правда".

В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что расценивают заявления Фицо как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров.

"Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало", – говорится в заявлении.

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В МИД также отметили, что Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии "отравились российской пропагандой и перестали различать черное и белое".

"Уверены, что такая позиция и политика Роберта Фицо идет вразрез с выбором народа Словакии быть неотъемлемой частью европейского сообщества", – резюмировали в украинском МИД.

Напомним, 28 января Фицо назвал Зеленского "врагом" Словакии, продолжив таким образом заочную дискуссию о транзите российского газа через Украину.

Перед тем премьера Словакии разозлила поддержка Зеленским массовых антиправительственных протестов в стране.

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