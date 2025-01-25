Фіцо накинувся на Зеленського, який підтримав протести у Словаччині

Словацький прем’єр Роберт Фіцо розкритикував президента України Володимира Зеленського за підтримку протестів проти політики уряду Словаччини, які пройшли 24 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Фіцо наводить Aktuality.

Зеленський, коментуючи протести в Словаччині, написав у себе в X (Twitter): "Братислава ‒ не Москва, Словаччина ‒ це Європа".

Фіцо сказав, що йому було смішно, коли він побачив це.

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За його словами, це "неадекватне втручання у внутрішні справи Словацької Республіки" з боку Зеленського.

Словацький прем'єр також додав, що наразі не планує зустрічатися із Зеленським.

Сам Фіцо, коментуючи протести проти свого уряду, заявив, що організатори акцій обманюють учасників, а третина з тих, хто бере в них участь нібито є українцями.

Як повідомляли, 24 січня люди вийшли на вулиці майже в 30 словацьких містах під гаслом "Словаччина – це Європа" проти політики уряду Роберта Фіцо щодо зближення з Росією. Також мітинги пройшли у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

Загалом на протестах по всій Словаччині зібралося близько 100 тисяч людей.