В Латвії закрили доступ ще до низки російських сайтів
У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) ухвалила рішення заблокувати доступ ще до семи інтернет-сайтів, що поширюють російську пропаганду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Рада отримала лист від іншої компетентної державної установи, в якому зазначено, що контент низки сайтів містить підтримку і виправдання вторгнення Росії в Україну та анексію її територій.
Серед цих порталів, зокрема:
- сайт Соціального фонду Росії (sfr.gov.ru);
- портал новин Челябінська і Челябінської області (74.ru);
- сайт Московського державного інституту міжнародних відносин (mgimo.ru);
- видання "Деловой Петербург" (www.dp.ru);
- портал новин Ростова і Ростовської області (don24.ru);
- офіційний портал адміністрації Краснодара (krd.ru);
- сайт Міжнародного дитячого центру "Артек" (artek.org).
Під час перевірки цих сайтів було встановлено, що вони поширюють спотворену і неправдиву інформацію про події у світі, зокрема про війну в Україні, виправдовуючи російське вторгнення і анексію українських територій.
"Така інформація в латвійському інформаційному просторі може створити неправдиве уявлення про події у світі, негативно вплинути на співіснування різних груп суспільства і створити загрозу національній безпеці Латвії", – йдеться в рішенні NEPLP.
Тому NEPLP ухвалила рішення обмежити доступ до згаданих сайтів.
У Латвії у жовтні минулого року заблокували доступ до 17 порталів з російськими доменами, які публікують викривлені пропагандистські новини.
Після цього в країні закрили доступ до порталу natoexercises.info.