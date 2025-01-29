В Латвії закрили доступ ще до низки російських сайтів

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) ухвалила рішення заблокувати доступ ще до семи інтернет-сайтів, що поширюють російську пропаганду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Рада отримала лист від іншої компетентної державної установи, в якому зазначено, що контент низки сайтів містить підтримку і виправдання вторгнення Росії в Україну та анексію її територій.

Серед цих порталів, зокрема:

Реклама:

сайт Соціального фонду Росії (sfr.gov.ru);

портал новин Челябінська і Челябінської області (74.ru);

сайт Московського державного інституту міжнародних відносин (mgimo.ru);

видання "Деловой Петербург" (www.dp.ru);

портал новин Ростова і Ростовської області (don24.ru);

офіційний портал адміністрації Краснодара (krd.ru);

сайт Міжнародного дитячого центру "Артек" (artek.org).

Під час перевірки цих сайтів було встановлено, що вони поширюють спотворену і неправдиву інформацію про події у світі, зокрема про війну в Україні, виправдовуючи російське вторгнення і анексію українських територій.

"Така інформація в латвійському інформаційному просторі може створити неправдиве уявлення про події у світі, негативно вплинути на співіснування різних груп суспільства і створити загрозу національній безпеці Латвії", – йдеться в рішенні NEPLP.

Тому NEPLP ухвалила рішення обмежити доступ до згаданих сайтів.

У Латвії у жовтні минулого року заблокували доступ до 17 порталів з російськими доменами, які публікують викривлені пропагандистські новини.

Після цього в країні закрили доступ до порталу natoexercises.info.