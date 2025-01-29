Укр Рус Eng

В Латвії закрили доступ ще до низки російських сайтів

Новини — Середа, 29 січня 2025, 10:10 — Ірина Кутєлєва

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) ухвалила рішення заблокувати доступ ще до семи інтернет-сайтів, що поширюють російську пропаганду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Рада отримала лист від іншої компетентної державної установи, в якому зазначено, що контент низки сайтів містить підтримку і виправдання вторгнення Росії в Україну та анексію її територій.

Серед цих порталів, зокрема:

Реклама:
  • сайт Соціального фонду Росії (sfr.gov.ru);
  • портал новин Челябінська і Челябінської області (74.ru);
  • сайт Московського державного інституту міжнародних відносин (mgimo.ru);
  • видання "Деловой Петербург" (www.dp.ru);
  • портал новин Ростова і Ростовської області (don24.ru);
  • офіційний портал адміністрації Краснодара (krd.ru);
  • сайт Міжнародного дитячого центру "Артек" (artek.org).

Під час перевірки цих сайтів було встановлено, що вони поширюють спотворену і неправдиву інформацію про події у світі, зокрема про війну в Україні, виправдовуючи російське вторгнення і анексію українських територій.

"Така інформація в латвійському інформаційному просторі може створити неправдиве уявлення про події у світі, негативно вплинути на співіснування різних груп суспільства і створити загрозу національній безпеці Латвії", – йдеться в рішенні NEPLP.

Тому NEPLP ухвалила рішення обмежити доступ до згаданих сайтів.

У Латвії у жовтні минулого року заблокували доступ до 17 порталів з російськими доменами, які публікують викривлені пропагандистські новини.

Після цього в країні закрили доступ до порталу natoexercises.info.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія роспропаганда
Реклама: