У Латвії заблокували черговий сайт з роспропагандою

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення закрити доступ до чергового сайту, що поширює російську пропаганду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

NEPLP перевірила сайт natoexercises.info і розміщені на ньому аудіо-, аудіовізуальні та письмові матеріали.

Рада також отримала лист від іншого компетентного органу державного управління, в якому йдеться про те, що контент, який поширюють на цьому сайті, є частиною російських пропагандистських і дезінформаційних кампаній, спрямованих на дискредитацію західних країн та їхніх організацій, очорнення і приниження Латвії, виправдання військової агресії Росії та її злочинів в Україні.

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Перевірка сайту засвідчила, що він поширює викривлену і неправдиву інформацію про світові події, зокрема про війну в Україні, виправдовує вторгнення Росії в Україну.

"Така інформація в латвійському інформаційному просторі може створити неправдиве враження про світові події, негативно вплинути на співіснування різних груп суспільства і становити загрозу національній безпеці Латвії", – йдеться в рішенні NEPLP.

Інформація, опублікована на сайті, доступна 15 мовами, включно з латиською.

Наприклад, на сайті є стаття, в якій стверджується, що "Канада приховує той факт, що вона посилає війська воювати в Україну, прикриваючи їхню загибель тим, що вони беруть участь у військових місіях у Латвії". Також є стаття, в якій стверджується, що мета НАТО – "знищити українців".

Серед джерел інформації, що використовуються сайтом, зазначено низку інформаційних ресурсів, що займаються російською дезінформацією та пропагандою, таких як sputnik.by, ria.ru, ukrinform.ru, tass.ru, eadaily.com, topwar.ru, news-front.info, rusvesna.su, russian.rt.com, ritmeurasia.org і pravda.ru, доступ до яких на території Латвії вже раніше було закрито.

У Латвії у жовтні заблокували доступ до 17 порталів з російськими доменами, які публікують викривлені пропагандистські новини.

Нагадаємо, у Молдові перед нещодавніми виборами заблокували доступ до семи сайтів, зокрема, до російського пропагандистського агентства РИА "Новости", а також сайту так званого "уряду" Криму. Також заблокували "Яндекс", Rutube і Dzen.