Укр Рус Eng

В Латвии закрыли доступ еще к ряду российских сайтов

Новости — Среда, 29 января 2025, 10:10 — Ирина Кутелева

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к семи интернет-сайтам, распространяющим российскую пропаганду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Совет получил письмо от другого компетентного государственного учреждения, в котором указано, что контент ряда сайтов содержит поддержку и оправдание вторжения России в Украину и аннексию ее территорий.

Среди этих порталов, в частности:

Реклама:
  • сайт Социального фонда России (sfr.gov.ru);
  • портал новостей Челябинска и Челябинской области (74.ru);
  • сайт Московского государственного института международных отношений (mgimo.ru);
  • издание "Деловой Петербург" (www.dp.ru);
  • портал новостей Ростова и Ростовской области (don24.ru);
  • официальный портал администрации Краснодара (krd.ru);
  • сайт Международного детского центра "Артек" (artek.org).

В ходе проверки этих сайтов было установлено, что они распространяют искаженную и ложную информацию о событиях в мире, в частности о войне в Украине, оправдывая российское вторжение и аннексию украинских территорий.

"Такая информация в латвийском информационном пространстве может создать ложное представление о событиях в мире, негативно повлиять на сосуществование различных групп в обществе и создать угрозу национальной безопасности Латвии", – говорится в решении NEPLP.

Поэтому NEPLP приняла решение ограничить доступ к упомянутым сайтам.

В Латвии в октябре прошлого года заблокировали доступ к 17 порталам с российскими доменами, которые публикуют искаженные пропагандистские новости.

После этого в стране закрыли доступ к порталу natoexercises.info.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия роспропаганда
Реклама: