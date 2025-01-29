В Латвии закрыли доступ еще к ряду российских сайтов
В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к семи интернет-сайтам, распространяющим российскую пропаганду.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Совет получил письмо от другого компетентного государственного учреждения, в котором указано, что контент ряда сайтов содержит поддержку и оправдание вторжения России в Украину и аннексию ее территорий.
Среди этих порталов, в частности:
- сайт Социального фонда России (sfr.gov.ru);
- портал новостей Челябинска и Челябинской области (74.ru);
- сайт Московского государственного института международных отношений (mgimo.ru);
- издание "Деловой Петербург" (www.dp.ru);
- портал новостей Ростова и Ростовской области (don24.ru);
- официальный портал администрации Краснодара (krd.ru);
- сайт Международного детского центра "Артек" (artek.org).
В ходе проверки этих сайтов было установлено, что они распространяют искаженную и ложную информацию о событиях в мире, в частности о войне в Украине, оправдывая российское вторжение и аннексию украинских территорий.
"Такая информация в латвийском информационном пространстве может создать ложное представление о событиях в мире, негативно повлиять на сосуществование различных групп в обществе и создать угрозу национальной безопасности Латвии", – говорится в решении NEPLP.
Поэтому NEPLP приняла решение ограничить доступ к упомянутым сайтам.
В Латвии в октябре прошлого года заблокировали доступ к 17 порталам с российскими доменами, которые публикуют искаженные пропагандистские новости.
После этого в стране закрыли доступ к порталу natoexercises.info.