Пентагон позбавив допуску і охорони топгенерала, який критикував Трампа

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив генералу Марку Міллі, голові Об'єднаного комітету начальників штабів у відставці, що позбавляє його охорони, анулює його допуск до державної таємниці і доручає генеральному інспектору провести перевірку його послужного списку.

Про це повідомляє The New York Times, передає "Європейська правда".

Прессекретар глави Пентагону Джон Улліот заявив, що міністр доручив провести розслідування, щоб визначити, чи "доречно" переглядати звання генерала Міллі, який протистояв президенту Трампу під час його першого терміну, після виходу у відставку. По суті, Гегсет запитує, чи слід розжалувати генерала Міллі.

"Ми отримали запит і розглядаємо його", – сказала Моллі Халперн, речниця виконувача обов'язків генерального інспектора Міністерства оборони, про направлення на перевірку дій генерала Міллі на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

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Генерал вийшов у відставку в 2023 році, і на церемонії з цієї нагоди він нагадав військовослужбовцям, що вони присягали Конституції, а не "королю чи королеві, тирану чи диктатору, і ми не даємо присягу диктатору, який хоче бути диктатором". Ввечері у вівторок високопосадовці Пентагону намагалися представити Міллі як непокірного політичного діяча на посаді.

"Підрив субординації підриває нашу національну безпеку, і відновлення підзвітності є пріоритетом для Міністерства оборони під керівництвом президента Трампа", – сказав Джо Каспер, керівник апарату Гегсета, у своїй заяві, зробленій пізно ввечері у вівторок.

За кілька днів до церемонії відставки генерала Міллі Трамп, який тоді ще планував політичне повернення, припустив, що генерал вчинив державну зраду і має бути страчений.

На тлі постійних погроз Трампа про відплату своїм ворогам після повернення на посаду, генерал Міллі отримав превентивне помилування від президента Джо Байдена за кілька годин до того, як він залишив посаду минулого тижня.

Варто зазначити, що у перший тиждень свого перебування в Білому домі Трамп наказав прибрати портрет генерала з коридору Пентагону біля кабінету голови.

Оскільки генерал Міллі був помилуваний, він не може бути відданий під трибунал. Але вирок проти нього може призвести до рішення про зниження його звання, аж до відставки.

Генералу Міллі та іншим колишнім посадовцям адміністрації Трампа було надано державну охорону, оскільки вони залишалися під загрозою після удару американського безпілотника, в результаті якого на початку 2020 року було вбито впливового іранського генерала Касема Сулеймані.

66-річний генерал Міллі був призначений Трампом на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів у 2019 році. Тоді президент був вражений його військовим послужним списком і поведінкою. Але він швидко розчарувався в ньому.

У книзі Філіпа Ракера і Керол Леонніг "Я один можу це виправити" повідомляється, що генерал Міллі був стурбований тим, що президент Трамп може спробувати влаштувати переворот після того, як програв вибори 2020 року. Він доклав зусиль, щоб забезпечити мирну передачу влади, і виступив із заявою, в якій засудив бунт у Капітолії 6 січня 2021 року.