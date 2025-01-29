Пентагон лишил допуска и охраны топ-генерала, который критиковал Трампа

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил генералу Марку Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов в отставке, что лишает его охраны, аннулирует его допуск к государственной тайне и поручает генеральному инспектору провести проверку его послужного списка.

Об этом сообщает The New York Times, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь главы Пентагона Джон Уллиот заявил, что министр поручил провести расследование, чтобы определить, "уместно" ли пересматривать звание генерала Милли, который противостоял президенту Трампу во время его первого срока, после выхода в отставку. По сути, Хегсет спрашивает, следует ли разжаловать генерала Милли.

"Мы получили запрос и рассматриваем его", – сказала Молли Халперн, пресс-секретарь исполняющего обязанности генерального инспектора Министерства обороны, о направлении на проверку действий генерала Милли на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов.

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Генерал вышел в отставку в 2023 году, и на церемонии по этому случаю он напомнил военнослужащим, что они присягали Конституции, а не "королю или королеве, тирану или диктатору, и мы не даем присягу диктатору, который хочет быть диктатором". Вечером во вторник высокопоставленные чиновники Пентагона пытались представить Милли как непокорного политического деятеля на должности.

"Подрыв субординации подрывает нашу национальную безопасность, и восстановление подотчетности является приоритетом для Министерства обороны под руководством президента Трампа", – сказал Джо Каспер, руководитель аппарата Хегсета, в своем заявлении, сделанном поздно вечером во вторник.

За несколько дней до церемонии отставки генерала Милли Трамп, который тогда еще планировал политическое возвращение, предположил, что генерал совершил государственную измену и должен быть казнен.

На фоне постоянных угроз Трампа о возмездии своим врагам после возвращения в должность, генерал Милли получил превентивное помилование от президента Джо Байдена за несколько часов до того, как он покинул пост на прошлой неделе.

Стоит отметить, что в первую неделю своего пребывания в Белом доме Трамп приказал убрать портрет генерала из коридора Пентагона возле кабинета председателя.

Поскольку генерал Милли был помилован, он не может быть отдан под трибунал. Но приговор против него может привести к решению о понижении его звания, вплоть до отставки.

Генералу Милли и другим бывшим чиновникам администрации Трампа была предоставлена государственная охрана, поскольку они оставались под угрозой после удара американского беспилотника, в результате которого в начале 2020 года был убит влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани.

66-летний генерал Милли был назначен Трампом на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов в 2019 году. Тогда президент был впечатлен его военным послужным списком и поведением. Но он быстро разочаровался в нем.

В книге Филипа Ракера и Кэрол Леонниг "Я один могу это исправить" сообщается, что генерал Милли был обеспокоен тем, что президент Трамп может попытаться устроить переворот после того, как проиграл выборы 2020 года. Он приложил усилия, чтобы обеспечить мирную передачу власти, и выступил с заявлением, в котором осудил бунт в Капитолии 6 января 2021 года.