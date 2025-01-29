ЗМІ дізнались ключову версію авіакатастрофи літака DHL у Вільнюсі

Підготовлений звіт про розслідування авіакатастрофи компанії DHL у Вільнюсі вказує на помилку пілота як ключову версію події.

Про це повідомляє видання 15min з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Спочатку розглядалися кілька версій катастрофи літака, серед яких технічна несправність, зовнішній вплив і перешкоди під час посадки.

Водночас джерела, знайомі зі звітом, розповіли, що зібрані дані не залишають сумнівів щодо того, що причиною літака стала помилка пілота.

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Тим часом у прокуратурі зауважують, що остаточних висновків поки що робити не можна.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які раніше загорілися в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправляли з Литви. Втім, офіційно поки не згадували про знахідки, які можуть вказувати на диверсію.

У грудні стало відомо, що розслідування не виявило доказів можливого зовнішнього втручання.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.