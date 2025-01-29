СМИ узнали ключевую версию авиакатастрофы самолета DHL в Вильнюсе

Подготовленный отчет о расследовании авиакатастрофы компании DHL в Вильнюсе указывает на ошибку пилота как ключевую версию происшествия.

Об этом сообщает издание 15min со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Сначала рассматривались несколько версий катастрофы самолета, среди которых техническая неисправность, внешнее воздействие и препятствия при посадке.

В то же время источники, знакомые с отчетом, рассказали, что собранные данные не оставляют сомнений в том, что причиной самолета стала ошибка пилота.

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Между тем в прокуратуре отмечают, что окончательных выводов пока делать нельзя.

Напомним, грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, и что пакеты, которые ранее загорелись в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправляли из Литвы. Впрочем, официально пока не упоминали о находках, которые могут указывать на диверсию.

В декабре стало известно, что расследование не выявило доказательств возможного внешнего вмешательства.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.