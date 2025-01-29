Посол ЄС у Грузії став на захист медійниці, якій загрожують роки в'язниці за ляпас поліцейському

Посол Євросоюзу у Грузії Павел Герчинський заявив, що шокований звинуваченнями на адресу засновниці двох онлайн-видань, якій загрожує ув'язнення за ляпас поліцейському під час протестів.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Представництво ЄС у Грузії опублікувало заяву, у якій висловлює солідарність із затриманою засновницею видань Batumelebi і Netgazeti Мзією Амаглобелі та закликає до її звільнення. "Свобода ЗМІ і право на справедливий суд – одні із засадничих цінностей ЄС", – зазначають у заяві.

Посол ЄС Павел Герчинський заявив, що шокований суворістю звинувачень проти Амаглобелі.

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"Йдеться про те, що вона нібито побила поліцейського. У той же час усі бачили інші жорстокі побиття. Зокрема, жінок били люди у масках, і ніхто з них не притягнений до відповідальності… Те, що відбувається у Тбілісі та інших містах останні 60 днів, абсолютно безпрецедентно", – заявив посол.

Мзію Агломабелі затримали під час акції у Батумі за ляпас начальнику поліції міста. За її словами, вона не втрималась після його образ на свою адресу. За висунутими звинуваченнями жінці загрожує до семи років позбавлення волі, на знак протесту вона оголосила голодування.

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