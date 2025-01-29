Посол ЕС в Грузии встал на защиту медийщицы, которой грозят годы тюрьмы за пощечину полицейскому

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что шокирован обвинениями в адрес основательницы двух онлайн-изданий, которой грозит заключение за пощечину полицейскому во время протестов.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Представительство ЕС в Грузии опубликовало заявление, в котором выражает солидарность с задержанной основательницей изданий Batumelebi и Netgazeti Мзией Амаглобели и призывает к ее освобождению. "Свобода СМИ и право на справедливый суд – одни из основополагающих ценностей ЕС", – отмечается в заявлении.

Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что шокирован суровостью обвинений против Амаглобели.

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"Речь идет о том, что она якобы избила полицейского. В то же время все видели другие жестокие избиения. В частности, женщин били люди в масках, и никто из них не привлечен к ответственности... То, что происходит в Тбилиси и других городах последние 60 дней, абсолютно беспрецедентно", – заявил посол.

Мзию Агломабели задержали во время акции в Батуми за пощечину начальнику полиции города. По ее словам, она не удержалась после его оскорблений в свой адрес. По предъявленным обвинениям женщине грозит до семи лет лишения свободы, в знак протеста она объявила голодовку.

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