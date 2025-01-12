У грузинському Батумі на проєвропейських протестах затримали близько 10 осіб

У грузинському Батумі на протестах за європейське майбутнє країни затримали близько десяти осіб, серед них співзасновниця двох видань.

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", першим інформацію про це опублікувало місцеве видання Batumelebi.

Ввечері у суботу 11 січня на протестах у Батумі затримали близько десяти осіб, це сталося під час акції з вимогою проведення нових парламентських виборів.

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Одну з активісток затримали, коли та клеїла наліпку з написом "Страйкуйте" на екіпірування одного з правоохоронців.

Після цього затримання люди пішли до головного управління поліції у місті. Там затримали ще одного активіста, коли він наклеїв протестну наліпку на асфальт, а після обурення присутніх затримали ще кількох людей.

Як повідомляють, серед них засновниця онлайн-видань Batumelebi і Netgazeti Мзія Амаглобелі.

Нагадаємо, у Грузії вже понад 40 днів тривають акції протесту за європейське майбутнє країни та з вимогою проведення повторних парламентських виборів.

Опозиційні сили не визнали ані результатів виборів до парламенту, роботу якого бойкотують, ані інавгурації "президента" Михеїла Кавелашвілі, якого вперше обирали не прямим голосуванням. Одразу після інавгурації Кавелашвілі підписав низку законів, зокрема щодо заборони масок і піротехніки на мітингах.

Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

Німеччина, Польща та Франція закликали владу Грузії до "щирого діалогу" з опозицією та громадянським суспільством.



