Мезенцева: Грузію виженуть з ПАРЄ на наступній сесії, у квітні

Очільниця української делегації у ПАРЄ, народна депутатка Марія Мезенцева ("Слуга народу") переконана, що менше ніж за 3 місяці асамблея посилить покарання для Грузії.

Про це вона заявила у коментарі "Європейській правді" у Страсбурзі.

Мезенцева наголосила, що не має очікувань щодо виконання Грузією жорстких умов, які висунула на її адресу Парламентська асамблея Ради Європи. Як повідомлялося, асамблея визнала наявність у Грузії політв’язнів та закликала до проведення нових виборів.

"Так, якщо будуть нові вибори, звільнені політичні в’язні , відновлена справедливість щодо протестуючих – це дає надію. Але маю великі сумніви, що чинна грузинська влада має намір це виконати", – пояснила депутатка.

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"Вважаю, що в квітні грузинську делегацію, яка представлена депутатами тільки від "Грузинської мрії", ПАРЄ виключить зі свого складу", – заявила Марія Мезенцева.

Детально про значення та проблеми ухваленого рішення читайте у аналітичній статті "Звільнення політв'язнів та перевибори у Грузії: пояснюємо плюси та мінуси рішення ПАРЄ"