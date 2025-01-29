Мезенцева: Грузию выгонят из ПАСЕ на следующей сессии, в апреле

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Мария Мезенцева ("Слуга народа") убеждена, что менее чем за 3 месяца ассамблея ужесточит наказание для Грузии.

Об этом она заявила в комментарии "Европейской правде" в Страсбурге.

Мезенцева подчеркнула, что не имеет ожиданий по выполнению Грузией жестких условий, которые выдвинула в ее адрес Парламентская ассамблея Совета Европы. Как сообщалось, ассамблея признала наличие в Грузии политзаключенных и призвала к проведению новых выборов.

"Да, если будут новые выборы, освобождены политические заключенные, восстановлена справедливость в отношении протестующих – это дает надежду. Но имею большие сомнения, что действующая грузинская власть намерена это выполнить", – пояснила депутат.

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"Считаю, что в апреле грузинскую делегацию, которая представлена депутатами только от "Грузинской мечты", ПАСЕ исключит из своего состава", – заявила Мария Мезенцева.

Подробно о значении и проблемах принятого решения читайте в аналитической статье "Освобождение политзаключенных и перевыборы в Грузии: объясняем плюсы и минусы решения ПАСЕ"