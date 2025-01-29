У НАТО кажуть, що виконують обіцянку у 40 млрд євро допомоги Україні на 2025 рік
Заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринська заявила, що Альянс перебуває на шляху виконання плану фінансування оборони України на 2025 рік.
Про це вона заявила на засіданні Ради Україна-НАТО у Брюсселі 29 січня, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Альянсу.
На засіданні Ради Україна-НАТО, де взяла участь віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, обговорювалась ситуація на полі бою, подальша підтримці України з боку Альянсу і прогрес Києва на шляху реформ.
Шекеринська, яка головувала на засіданні, наголосила на зусиллях зі зближення України з НАТО, зокрема за допомогою Центру допомоги НАТО у сфері безпеки та навчання (NSATU) та навчального центру JATEC.
"Вона зазначила, що члени Альянсу перебувають на шляху до виконання зобов'язань, взятих на Вашингтонському саміті, щодо надання 40 мільярдів євро допомоги в галузі безпеки", – зазначили в НАТО.
Також заступниця генсека привітала збільшення інвестицій членів Альянсу в оборонну промисловість України.
Нагадаємо, лідери НАТО на саміті у Вашингтоні взяли зобов’язання щодо допомоги Україні на 2025 рік на загальну суму 40 мільярдів євро.
У 2025 році на саміті в Гаазі глави держав і урядів мають намір переглянути внески членів Альянсу. Так само можливий перегляд суми допомоги, виходячи з потреб України, на майбутніх самітах НАТО.
Таке посилення ролі Альянсу в питанні безпекової допомоги було викликане побоюваннями, що Дональд Трамп після повернення до влади у США може зупинити безпекову допомогу Україні.