В НАТО говорят, что выполняют обещание в 40 млрд евро помощи Украине на 2025 год
Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила, что Альянс находится на пути выполнения плана финансирования обороны Украины на 2025 год.
Об этом она заявила на заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе 29 января, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса.
На заседании Совета Украина-НАТО, где приняла участие вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, обсуждалась ситуация на поле боя, дальнейшая поддержка Украины со стороны Альянса и прогресс Киева на пути реформ.
Шекеринская, которая председательствовала на заседании, отметила усилия по сближению Украины с НАТО, в частности с помощью Центра помощи НАТО в сфере безопасности и обучения (NSATU) и учебного центра JATEC.
"Она отметила, что члены Альянса находятся на пути к выполнению обязательств, взятых на Вашингтонском саммите, о предоставлении 40 миллиардов евро помощи в области безопасности", – отметили в НАТО.
Также заместитель генсека приветствовала увеличение инвестиций членов Альянса в оборонную промышленность Украины.
Напомним, лидеры НАТО на саммите в Вашингтоне приняли обязательства по помощи Украине на 2025 год на общую сумму 40 миллиардов евро.
В 2025 году на саммите в Гааге главы государств и правительств намерены пересмотреть взносы членов Альянса. Так же возможен пересмотр суммы помощи, исходя из потребностей Украины, на будущих саммитах НАТО.
Такое усиление роли Альянса в вопросе помощи в сфере безопасности было вызвано опасениями, что Дональд Трамп после возвращения к власти в США может остановить помощь в сфере безопасности Украине.