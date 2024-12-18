У НАТО підтвердили початок роботи структури з координації допомоги Україні

Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU), покликаний координувати військову підтримку Києва та тренування військовослужбовців, офіційно почав свою роботу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у середу, 18 грудня, на пресконференції в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Генсек нагадав, що члени Альянсу залишаються відданими зобов'язанню щодо надання Україні 40 мільярдів євро допомоги в галузі безпеки у 2024 році.

"Командування НАТО у Вісбадені з надання допомоги Україні в галузі безпеки і тренувань вже функціонує", – додав Рютте, маючи на увазі NSATU.

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Нагадаємо, про створення Центру допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання лідери Альянсу домовились на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.

Центр, розташований на американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден, задіюватиме близько 700 військовослужбовців.

Його завданням буде координувати підготовку українських військових та постачання зброї Україні, що надає НАТО більшу роль у допомозі Києву на тлі приходу до влади у США Дональда Трампа.