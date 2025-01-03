ЗМІ: Польські рибалки стикаються зі збоями в роботі GPS в Балтійському морі
На півночі Польщі в Балтійському морі фіксують перебої з GPS-навігацією, що значно ускладнює роботу екіпажів великих кораблів і малих суден.
Про це повідомляє RMF24, інформує "Європейська правда".
Проблеми в основному стосуються рибалок, які регулярно виходять на своїх човнах у води Балтійського моря.
Судна обладнані сучасними навігаційними комп'ютерами, але вони не працюють – саме через перешкоди сигналу GPS.
Рибалкам доводиться користуватися компасом, щоб безпечно повернутися в порт.
"Існують такі перешкоди, що на наших екранах все зникає. Супутникові компаси, навіть радари – нічого не працює. Дедалі більше доводиться повертатися до традиційних методів навігації. Традиційний компас є найважливішим, і ми повинні використовувати його, як Магеллан", – розповів рибалка з міста Хель.
Польща, країни Балтії та Фінляндія вважають, що Росія глушить сигнали GPS на сході своєї країни та в регіоні Балтійського моря, щоб захистити свої нафтові порти та інші стратегічні об'єкти від українських повітряних ударів або безпілотників.
Через це цього року фінські авіаперевізники кілька разів повідомляли про проблеми з посадкою літаків.
Естонія також звинуватила Росію в порушенні міжнародних правил використання повітряного простору шляхом перешкоджання сигналам GPS.